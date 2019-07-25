شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على هدافي الدوري فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل 55 هدفا، خلال مشواره نحو التتويج بلقب الدوري رقم 41 هذا الموسم ، الذي حققه بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين الليلة بملعب برج العرب.

وشارك لاعبو الأهلي من مختلف المراكز، باستثناء مركز حراسة المرمى في هز شباك المنافسين؛ بداية من مركز قلب الدفاع مرورا بجميع مراكز الفريق الأخرى، وصولا إلى رأس الحربة في ظاهرة فريدة من نوعها.

وضمت قائمة هدافي الأهلي هذا الموسم «20 لاعبا» وجاءت على النحو التالي:

ــ أيمن أشرف، قلب الدفاع تمكن من تسجيل هدفين.

ــ ساليف كوليبالي، قلب الدفاع الذي رحل عن الفريق تمكن من تسجيل هدفٍ واحدٍ.

ــ علي معلول، الظهير الأيسر تمكن من تسجيل 7 أهداف.

ــ محمد هاني، الظهير الأيمن الفريق تمكن من تسجيل هدف واحد.

ــ عمرو السولية، لاعب الوسط المدافع تمكن من تسجيل هدفين.

ــ حمدي فتحي، لاعب الوسط المدافع تمكن من تسجيل هدفين.

ــ كريم نيدفيد، لاعب الوسط المدافع تمكن من تسجيل هدفين.

ــ صالح جمعة، صانع الألعاب تمكن من تسجيل هدفين.

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ــ ناصر ماهر، صانع الألعاب تمكن من تسجيل هدفين.

ـ رمضان صبحي، الجناح المهاجم تمكن من تسجيل هدفين.

ــ حسين الشحات، الجناح المهاجم تمكن من تسجيل 4 أهداف .

ــ مؤمن زكريا، الجناح المهاجم سجل هدفا واحدا.

ــ وليد سليمان، لاعب الوسط المهاجم تمكن من تسجيل هدف واحد.

ــ أحمد الشيخ، الجناح المهاجم تمكن من تسجيل 3أهداف.

ــ محمد شريف، الجناح المهاجم تمكن من تسجيل هدفين.

ــ جيرالدو، الجناح تمكن من تسجيل 3 أهداف.

ــ جونيور أجايي، المهاجم تمكن من تسجيل 4 أهداف.

ــ صلاح محسن، المهاجم تمكن من تسجيل هدفين.

ــ وليد أزارو، المهاجم تمكن من تسجيل 6 أهداف.

ــ مروان محسن، المهاجم تمكن من تسجيل 6 أهداف.

بالإضافة إلى هدف ذاتي سجله أحمد علي مدافع الجونة في مرماه بالخطأ .

و يتبقى لقاء الأهلي والزمالك في ختام منافسات بطولة الدوري والمقرر لها يوم 28 يوليو الجاري.