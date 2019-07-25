شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة أوليج كارفيف للمصارعة ببيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة أوليج كارفيف للمصارعة، التى يشارك فيها المنتخب الوطنى وتقام فى الفترة من 24 حتى 29 يوليو الجارى.
وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة 6 لاعبين هم كل من محمد إبراهيم كيشو، أبو حليمة محمد، حسن حسن، محمد إيهاب، محمد مصطفي، وعبد اللطيف منيع .
ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة إبراهيم عادل مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافق البعثة حسام مصطفى وكمال عبده مدربان، وحسام الجنزورى حكمًا.
يذكر أن منتخب المصارعة يشارك أيضًا فى بطولة العالم للشباب، التى تقام بأستونيا فى الفترة من 8 إلى 19 أغسطس.
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