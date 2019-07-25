شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تتويج الأهلى باللقب الـ41 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب الدورى المصرى..نجح فريق الاهلي فى تحقيق لقب بطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدورى المصرى.. ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.

جدول ترتيب الدورى المصرى ..فيما احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 72 نقطة ليشارك في دوري ابطال افريقيا للموسم القادم .

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جدول ترتيب الدورى

احتفاظ الأهلي بدرع الدوري يؤكد أنه الإمبراطورية الكروية التي لا تغيب عنها البطولات؛ محليًا وقاريًا، بعدما رفع رصيده من الالقاب إلى 136 بطولة، جعلته أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات والألقاب، متفوقًا بذلك على أعتى الأندية العالمية؛ بواقع 20 لقبًا قاريًا، منهم ثمانية ألقاب في دوري الأبطال الإفريقي، وأربعة في أبطال الكؤوس، ولقب واحد في كأس الكونفدرالية، وستة ألقاب في بطولة السوبر الإفريقي، وبطولة واحدة للأفرو– آسيوية إلى جانب أربعة ألقاب للبطولات العربية.

وعلى الصعيد المحلي، يتربع النادي الأهلي على عرش الكرة المصرية ــ بلا منازع ــ، فهو صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولات المحلية، بعدما نجح في تحقيق 41 لقبًا في بطولة الدوري العام، و36 لقبًا في بطولة كأس مصر، و10 ألقاب في بطولة السوبر المحلي، و7 ألقاب في بطولة السلطان حسين، و16 لقبًا فى بطولة دوري منطقة القاهرة،، إلى جانب كأس الجمهورية العربية المتحدة في مناسبة واحدة، وكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة أيضا.