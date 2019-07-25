الأهلى بطل الدورى.. لاسارتي يحتفل مع الجماهير أمام الفندق (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلي بطل الدوري..حرص مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي ، علي الاحتفال مع جماهير الاهلي المتواجدة أمام فندق الفريق ببرج العرب ، بعد التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه. Advertisements الأهلي بطل الدوري ..توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز. االأهلي بطل الدوري ..ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.

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