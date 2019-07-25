شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي بطل الدوري.. 100 ألف جنيه مكافأة للاعبي الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قررت إدارة الأهلي صرف المكافأة المتراكمة للاعبي الفريق الأول عقب الفوز ببطولة الدوري الممتاز.

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وكان الأهلي حسم بطولة الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثية أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الجهاز الفني قرر صرف مكافأة الفوز بشكل فورى ونقدًا عقب انتهاء كل مباراة، من خلال دفع 20 ألف جنيه لكل لاعب، على أن يتم ترحيل الحصول على الـ20 ألف الأخرى حتى نهاية بطولة الدورى العام، بشرط حصد الفريق لبطولة الدورى العام، وذلك عن كل المباريات التى تلت إصدار القرار وعددهم 5 مباريات.

ومن المقرر أن يحصل أكثر لاعب في نسبة المشاركة علي 190 الف جنيه كحد أقصي وهي مكافأة الفوز بالدوري.