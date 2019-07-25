شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تؤمن احتفالات جمهور الاهلي بدرع الدوري أمام مقر الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت قوات من الشرطة علي التواجد امام النادي الأهلي مقر الجزيرة لتأمين الجمهور الذي احتشد أمام باب المعلمين للاحتفال بدرع الدوري. وقامت قوات الأمن بتأمين الاحتفالات وكذلك بتيسير حركة المرور أمام مداخل ومخارج النادي بسبب الزحام الشديد. Advertisements وكان الأهلي قد حسم بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف .

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