شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: لاعبي الأهلى رجالة.. وأهدي الدوري للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري رقم 41 في تاريخه، مشددا على أن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسئولية على مدار الموسم.

قال صالح في تصريحات لقناة الأهلي، "تعرضنا لمشاكل لم نتعرض لها على مدار السنوات الماضية، وأبارك لجمهور الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري.

تابع: أهدي اللقب للجماهير التي وقفت في ظهرنا وكذلك كل اللاعبين على المستوي الذي قدموه، ونعدهم بتحقيق العديد من البطولات.

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