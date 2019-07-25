شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف : الاهلي توج بأصعب دوري في تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن أشرف لاعب الأهلي أن فريقه توج بلقب أصعب دوري في تاريخ مصر، وحقق موسما استثنائيا، وهي البطولة الأغلي في تاريخ النادي.

أهدى أشرف اللقب خلال تصريحاته لقناة الأهلي إلى جمهور الأهلي الذي ساند اللاعبين بقوة ونعدهم أن تون بداية لتحقيق بطولات كثيرة في الفترة القادمة.

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وعن المشاركة في مركز قلب الدفاع أو الظهير الأيسر، أشار إلى أنه تحت أمر الجهاز الفني ولا يمانع اللعب في أي مركز وفي أي وقت حسب وجهة نظر الجهاز الفني.