شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. احتفالات الجماهير أمام فندق الأهلى في برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير الاهلي بالاحتفال أمام فندف الفريق في برج العرب، بعد التتويج ببطولة الدوري الـ 41 في تاريخ المارد الأحمر .

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توّج فريق الاهلي ببطولة الدوري رسمياً للموسم الرابع على التوالي والمرة الـ41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب في الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

ورفع الاهلي رصيده إلى 77 نقطة ليحسم لقب الدوري دون الأنتظار لمباراة الاهلي والزمالك يوم الأحد المقبل في ختام بطولة الدوري..سجل ثلاثية الاهلي على معلول وحسين الشحات "هدفين" وسجل سيف الجزيري هدف المقاولون.