عظيم يا أهلي.. تريكة يستهل تهنئة النجوم باللقب 41

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
هنأ محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي فريقه بتحقيق لقب الدوري رقم 41 بعد الفوز على المقاولون العرب (3-1) في لقاء مؤجل بالمسابقة المحلية.
وعبر "تويتر" كتب محمد أبو تريكة:"الدوري رقم ٤١ كبير وعظيم يا أهلي، رغم كل الصعوبات والمشاكل والمنافسين يبقي الأهلي شامخاً، وبدون ضجيج لأن ضجيجه هو بطولاته ومبادئه ويبقي الاهلي فوق الجميع".
ونجح الأهلي في رفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الثاني، وذلك قبل مباراة الختام بين الفريقين يوم الأحد المقبل في لقاء لن يؤثر على جدول الترتيب.
بينما اكتفى أسطورة الدفاع الأحمر، وائل جمعة، بتغريدة كتب بها:"مبروك يا أهلي"، مرفقة مع صورة نسر طائر اقتنص درع الدوري بشكله القديم.
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