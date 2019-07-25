رسميًا.. الرجاء يُعلن تعاقده مع حميد أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن نادي الرجاء الرياضي عن التعاقد رسميًا مع المغربي حميد أحداد مهاجم فريق الزمالك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.
ومن المقرر أن يغادر أحداد القاهرة عقب مباراة الزمالك أمام الأهلي، المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري في ختام مسابقة الدوريز.
ويسدد النادي المغربي مبلغ 250 ألف دولار للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة في الموسم المقبل، وتم وضع بند يسمح للرجاء بشراء اللاعب بصورة نهائية مقابل سداد مبلغ 950 ألف دولار بعد انتهاء إعارته، لضمه بشكل نهائي.
وكان الفريق الأبيض تعاقد مع اللاعب قبل بداية الموسم الجاري من نادي الدفاع الحسني المغربي الجديدي مقابل مليون و600 ألف دولار.
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