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30 صورة ترصد احتفال الأهلي بالدوري رقم 41

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محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - حازم جودة:

توج الأهلي بالدوري رقم 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب 3-1 فى المباراة التى أقيمت مساء الأربعاء على ستاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 33 من بطولة الدوري الممتاز .

وارتفع رصيد الأهلي إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط وذلك قبل مواجتهما في الأسبوع الأخير فى مباراة تحصيل حاصل.

وفور إعلان الحكم محمد عادل حكم المباراة صافرة نهاية المباراة انطلق الفريق ليحتفل مع الجماهير الحاضرة فى المباراة والجهازين الفني والاداري.

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