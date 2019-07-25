ماذا قال لاعبو الأهلي بعد تتويجهم بالدوري رقم 41؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أبدى لاعبو الأهلي سعادتهم البالغة لتتويجهم بلقب الدوري رقم 41 في تاريخهم بعد فوزهم على نظيرهم المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن بطولة الدوري.

محمد هاني، مدافع الفريق، أكد أن الفوز بلقب الدوري، يؤكد شخصية نادي البطولات، الذي نجح في التغلب على كل الصعوبات، والظروف والعراقيل التي واجهته طول الموسم، كما يؤكد شخصية اللاعبين وجدارتهم في ارتداء قميص الأهلي.

وقال هاني ـ في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للأهلي ـ : "عشنا بعد الفوز على المقاولون لحظة تاريخية بلقب غالي جاء بعد مجهود كبير وضغوط غير طبيعية والجماهير تستحق الفرحة".

وأكد هاني أن الأهلي نجح في تخطي عقبة المقاولون العرب، رغم الضغوط الشديدة التي تعرض لها، وحقق اللقب المفضل لدى الأهلي وجماهيره العريضة، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من البطولة ويحفزهم على تحقيق المزيد من البطولات في الموسم الجديد.

ومن جانبه أهدى حسين الشحات، بطولة الدوري لجماهير الفريق، مؤكدًا أنها البطل الحقيقي بفضل دعمها ومساندتها للفريق ولاعبيه طول الموسم، وتحفيزهم على استعادة الانتصارات والعودة لقمة الدوري .

وأبدي الشحات سعادته بتسجيل هدفين في شباك المقاولون وقال: "البعض حاول التقليل من قدرة الأهلي على التتويج بالدوري.. وحاول التقليل من همم اللاعبين و من حماسهم، خاصة في الوقت الذي كان يعاني فيه الفريق من ظروف صعبة؛ بسبب الإجهاد والإصابات، لكن الجماهير الوفية كانت على وعي كامل، ولم تفقد إيمانها بقدرات فريقها واستمرت في دعم اللاعبين، والشد من أزرهم وعزيمتهم بكل قوة وحماس من أجل الفوز باللقب وهو ما تحقق في النهاية».

وأشار الشحات إلى أن الجميع في الأهلي كانوا على قلب رجل واحد ولم يقصروا:"خاصة مجلس الإدارة الذي وفر كل الدعم والمساندة للفريق والجهاز الفني واللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم على أكمل وجه، أما جمهورنا الحبيب، فكان رقم واحد ــ كعادته دائما ــ واستمر في المساندة والمؤازرة حتى النهاية التي تكللت بلقب الدوري الغالي".

وحسام عاشور، قائد الفريق أعرب عن سعادته بحسم لقب الدوري رقم ٤١ في تاريخ النادي بعد الفوز على المقاولون العرب 3/1 في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، مؤكدا أن جماهير النادي تستحق هذه الفرحة.

وأضاف عاشور ـ في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه ـ :"هناك من شكك في فوز الفريق بدرع الدوري العام هذا الموسم، لكن الأهلي قال كلمته في النهاية".

وأشار عاشور إلى أن فوز الأهلي بالدوري هو الأمر الطبيعي للفريق مشددا على ان الفوز بالدوري مع الأهلي هو تتويج لمجهود جميع اللاعبين، وان حصوله على الدرع رقم 12 مع الفريق يعد انجاز بالنسبة له وانه فخور ويسعي لتحقيق المزيد من بالبطولات مع الفريق.

وقال كابتن الأهلي إن الفريق مر بظروف صعبة هذا الموسم، لكن اللاعبين والجهاز الفني كان لديهم الإصرار على تحقيق اللقب والحفاظ على درع الدوري؛ لأنها البطولة المفضلة لعشاق النادي.

وأوضح عاشور أن فوز الأهلي ببطولة الدوري، هو أقل شيء يقدمه اللاعبون للجماهير العريضة التي ساندت الفريق على طول الخط ،ووقفت خلفه في الأوقات الصعبة، ومن حقها الآن أن تفرح وتفخر بنادي البطولات.

وليد أزارو، مهاجم الفريق، قال إن الفريق فاز بالبطولة الأغلى في عيون الجماهير، وجميع اللاعبين قبلوا التحدي منذ البداية من أجل التتويج بدرع الدوري وإهدائه لجماهير النادي.

وأضاف:"الأهلي علمنا أن العبرة بالخواتيم وسعداء للغاية باللقب والمهم الانتصار ولا يهم من يسجل، الأهلي دائمًا كبير بإنجازاته وبطولاته ولاعبيه الذين يقاتلون من لإسعاد الجماهير، والتتويج بالدرع رسميًا هو ختام لموسم صعب وقوي شهد الكثير من التحديات بسبب ضغط المباريات، لكن نجحنا في الوصول إلى هدفنا من خلال التتويج باللقب".

وشدد أزارو على أنه دائمًا ما يبحث عن الفوز بالبطولات مع الأهلي بعيدًا عن الألقاب الفردية، لأن المصلحة العامة للفريق هي الأهم وهو ما يسعى إليه الجميع داخل النادي لإسعاد الجماهير.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الفوز بالدوري سيكون دفعة معنوية قوية من أجل مواصلة حصد الالقاب والانجازات خلال المرحلة المقبلة، وإسعاد الجماهير بلقب دوري أبطال إفريقيا وهو التحدي المقبل.

ووجه المهاجم المغربي الشكر للاعبين والجهاز الفني والإداري بعد الفوز رسميا بلقب الدوري.

محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بحسم لقب الدوري بعد الفوز على المقاولون العرب 3/1 في الجولة قبل الأخيرة، التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال حارس الأهلي إن الفريق قدم مباريات قوية على مدار الموسم، وكانت روح الفانلة الحمراء حاضرة في الأوقات الصعبة، ولعبت الدور الأكبر في الفوز بالبطولة.

وحرص الشناوي على تقديم التهنئة إلى جماهير الأهلي، مؤكدا أنها تستحق الفرحة بالبطولة؛ لأنها ساندت اللاعبين والجهاز الفني حتى تحقق اللقب.

ومن جانبه هنأ محمود الخطيب رئيس النادي، التهنئة لأعضاء وجماهير الأهلي؛ بمناسبة الفوز ببطولة الدورى للمرة 41.

وأشاد الخطيب بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون, وكذلك الانضباط الفني والسلوكي على مدار مشوار البطولة، مؤكدًا أن هذا التتويج يُحمل الجميع مسئولية كبيرة في الفترة القادمة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات؛ لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.

من جانبه عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق، عن سعادته بنجاح الفريق في حسم لقب بطولة الدوري، بعد الفوز على المقاولون العرب في الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

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وأوضح أشرف ـ في التصريحات التي أوردها عنه موقع ناديه ـ أن الفريق استحق اللقب عن جدارة بعد النجاح في تعويض فارق النقاط والتربع على القمة، مشيرا إلى أن الفوز بلقب الدوري يمنح اللاعبين دفعة قوية للمنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل.

وشدد أيمن أشرف على أن بطولة الدوري لها مذاق خاص؛ باعتبارها البطولة المفضلة للجماهير والفوز بها سيكون مفتاح المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهدى الفوز ببطولة الدوري للجماهير العظيمة التي وثقت باللاعبين وساندتهم حتى نجحوا في حسم اللقب.

وقال مدافع الأهلي إن رسائل الجماهير لتحفيز اللاعبين على مدار الموسم كان لها مفعول السحر في إصرارهم على الفوز، رغم الصعوبات العديدة التي مر بها الفريق وعلى رأسها الإصابات والغيابات وضغط المباريات.

وأكد أن الأهلي نجح في حسم لقب الدوري تغلب على المقاولون العرب في المباراة في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة بفضل إصرار اللاعبين وتحملهم المسئولية الكبيرة تجاه الجماهير العظيمة، وناديهم الكبير؛ ليكون دائما في المقدمة وعلى أعلى منصات التتويج بالبطولات المحلية، وهو ما يدفعهم بقوة نحو الفوز بالبطولات القارية في المرحلة المقبلة.

علي معلول، ظهير أيسر الفريق، أكد أن الجماهير هي كلمة السر في حسم لقب الدوري بفضل مساندتها للاعبين وتحفيزهم لتحقيق الانتصارات، وتعويض فارق النقاط واستعادة الصدارة والتربع عليها ثم الفوز بالبطولة الغالية.

وقال معلول، إن تحقيق الفوز فى مباراة المقاولون العرب، وحسم اللقب دون انتظار لمباراة الزمالك في الجولة القادمة والأخيرة، كان يمثل أولوية كبيرة لدى اللاعبين، لذلك قاتلوا وكانوا رجالا؛ حتى حققوا هذا الهدف.

وشدد معلول على أن الموسم المقبل سيشهد أداءً مغايرا من جانب جميع اللاعبين؛ لأن الأهلي يسعى بكل قوة للفوز ببطولة إفريقيا.

صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الروح القتالية التي تحلي بها لاعبو الفريق والجهد والعرق الذي بذلوه طوال الموسم، كان وراء التتويج بلقب الدوري، بالإضافة لدعم الجماهير الكبيرة التي وقفت وراء لاعبيها في أصعب الظروف .

وأضاف جمعة أن روح اللاعبين القتالية وإخلاصهم طوال الموسم مكنهم من تخطي كافة الصعاب من أجل التتويج بالبطولة المفضلة لدى الجميع.

وأوضح صانع ألعاب الأهلي أن بطولة الدوري كانت طويلة وشاقة، والفوز بها لم يكن سهلا ، في ظل الظروف التي أحاطت بالفريق هذا الموسم، لكن اللاعبين كانوا عند حسن ظن الجماهير .

وأشار صالح جمعة إلى أن لاعبي الأهلي خاضوا مباريات صعبة ومضغوطة جدا خلال الموسم، إلى جانب كثرة الإصابات وغياب العديد من اللاعبين، لكن الجميع كان على قدر المسئولية .

واختتم جمعة مؤكدا أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على مواصلة مشوار البطولات مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، وسيكون هدفهم دائما هو الصعود لمنصات التتويج.

النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكد أنه يشعر بسعادة بالغة بعد الفوز بدرع الدوري للمرة الـ41 في تاريخ النادي، وقد انتقل للأهلي قبل سنوات من أجل هذه اللحظات السعيدة وتكرارها بالفوز بكل البطولات مع النادي الأهلي.

وقال إن الأهلي نادٍ كبير، وينافس على أية بطولة يُشارك فيها، مؤكدا أنه في قمة سعادته في هذه اللحظات التى سيُخلّدها التاريخ دائماً.

وأشار أجايي إلى أن بطولة الدوري هذا الموسم اكتسبت أهمية كبيرة؛ بسبب الظروف التي أحاطت بالفريق، خاصة بعد الخروج من بطولة إفريقيا، لذلك تعاهد الجميع على الفوز بالدوري لإسعاد الجماهير وهو ما تحقق.

حمدي فتحي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، أكد أن فوز الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم له مذاق خاص بالنسبة له، خاصة أنها البطولة الأولى التي يتوج بها مع الفريق بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال إن الجميع داخل النادي سعى من أجل التتويج بهذه البطولة، وكان لديهم الرغبة والإصرار على حسم اللقب الذي تحقق بالفوز على المقاولون العرب في مباراة اليوم.

وأكد حمدي فتحي أن الفوز بلقب الدوري مجرد بداية لطموحاته مع الأهلي ونقطة انطلاق للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها الفريق؛ من أجل إسعاد الجماهير.

ووجه اللاعب رسالة لجماهير الأهلي؛ أكد فيها أنهم هم العامل الرئيسي في الفوز ببطولة الدوري، والجميع متشوق لرؤيتهم في المدرجات.

وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهدى الفوز بدرع الدوري العام للجماهير التي ساندت الفريق وتحملت معه كل الظروف والضغوط ، ولم تتخل عنه طوال الموسم من أجل الفوز بالبطولة الأغلى واستكمال مسيرة العطاء والإنجازات وحصد الألقاب في الأهلي.

وقال سليمان:"شكرًا لجماهير الأهلي التي ساندتنا وكانت خلفنا دائما حتى في المباريات والتى غابت عنها ، لكن عشقهم للنادي كان الدافع الرئيسي للاعبين لتحقيق الفوز وإحراز اللقب الغالي من إسعادهم ورسم البسمة على وجوههم وإسعادهم".

ووجه سليمان الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري على المجهود الكبير الذي بذلوه على مدار الموسم؛ من أجل التتويج باللقب والقتال لآخر لحظة للفوز بالبطولة الأغلى في عيون وقلب كل أهلاوي.

وأكد على أن الموسم الحالى شهد الكثير من الصعوبات والتحديات، لكن الأهلي تجاوز كل ذلك من أجل التتويج باللقب، والاستمرار في حصد البطولات، مشيرا إلى ان الفوز بالدرع خير دافع للتتويج بدوري الأبطال الإفريقي في نسخته المقبلة.