بالصور .. صدمة ودموع في نهاية قصة الزمالك والدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تصوير - نادر نبيل:

انتهت قصة الزمالك مع بطولة الدوري في نسختها الـ60 بصدمة كبيرة بقدر الطموحات التي تسلح بها الفارس الأبيض منذ بداية موسم 2018-2019 الذي احتل صدارة جدول الترتيب في أغلب أوقاته.

الزمالك خسر بطولة الدوري رسمياً للمرة 48 في تاريخ مشاركاته بالمسابقة الأكبر في مصر، وذلك رغم فوزه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك لأن الأهلي أيضاً فاز على المقاولون وحسم اللقب.

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كاميرا الخليج 365 تجولت في أرض ملعب بتروسبوت بعد المباراة، لترصد حالة الحزن التي خيمت على اللاعبين والجهاز الفني والجماهير وصبية الملاعب من ناشئي النادي الأبيض.

ورغم ضمان الزمالك التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا في الموسم القادم وحسم المركز الثاني رسمياً على حساب بيراميدز، لم يكن ذلك تخفيفاً من وقع الصدمة التي جلبت دموع البعض وكسرت قلوب أخرين في صمت حزين.

ويتبقى للزمالك مباراة واحدة فقط في دوري الموسم الحالي، يخوضها أمام النادي الأهلي يوم الأحد المقبل على أمل كسر حالة الحزن على ضياع الدوري بفوز معنوي لن يغير من شكل جدول الترتيب.