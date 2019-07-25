أرقام من تتويج الأهلي بالدوري.. معلول البطل .. عاشور "وصيف" .. والهجوم الأضعف

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - حازم جودة:
حقق الأهلي الدوري المصري رقم 41 فى تاريخه بالعديد من الأرقام الإيجابية ورقم سلبي على الصعيد الهجومي.
وفاز الأهلي على المقاولون 3-1 فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 33 ليرتفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك أقرب منافسيه.
ويرصد الخليج 365 8 أرقام إيجابية ورقم سلبي من التتويج:
- الأهلي هو أقوي خط دفاع حتى الأن ولم يقبل سوى 20 هدفاً بفارق 10 أهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني والذي قبل 30 هدف.
- استطاع الأهلي العودة من المركز الأخير بسبب مؤجلاته لمشاركته ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمركز الأول فى "ريمونتادا" تاريخية للنادي الأحمر.
- قدم الأهلي علي معلول الظهير الأيسر الأفضل فى الدوري والذي سجل 7 أهداف وصنع مثلهم.
- حسام عاشور توج بالبطولة رقم 12 في تاريخه ليعادل بطولات نادي الزمالك في نفس المسابقة ويصبح على بعد 5 بطولات من لقب " الأكثر تتويجاً في العالم".
- حقق الأهلي الدوري تحت قيادة الأوروجوائي مارتن لاسارتي وهو المدرب الأول من أمريكا الجنوبية الذي يتوج مع الأحمر ببطولة الدوري.
- الأهلي خرج مرة بـ 18 مباراة لم يستقبل فيها مرماه أية أهداف، ليصبح أكثر فرق الدوري خروجا بشباك نظيفة هذا الموسم «كلين شيت».
- محمد الشناوي، صدارة حراس المرمى، الذين حافظوا على نظافة شباكهم لأكبر عدد من مباريات الدوري؛ مسجلا 12 مباراة ليتفوق بذلك على حراس فرق الدوري الممتاز كافة.
- 20 لاعبًا سجلوا أهداف الأهلي في الدوري بداية من مركز قلب الدفاع مرورا بجميع مراكز الفريق الأخرى، وصولا إلى رأس الحربة في ظاهرة فريدة من نوعها.
- ويبقى الرقم السلبي الوحيد هو هجوم الأهلي الذى سجل 55 هدف فى المركز الثالث في قائمة الهجوم الأقوي خلف الزمالك 61 هدف وبيراميدز 65 هدف.
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