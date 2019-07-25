لاسارتي عن مستقبله: عقدي مستمر ولا أعرف ما يحدث غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بأن العقد الذي يربطه بالأهلي مستمر حتى الموسم المقبل، لكنه استكمل حديثه بالقول "لا نعرف ما سيحدث مستقبلًا".

وقال لاسارتي في تصريحاته لقناة "ON sports" الفضائية: "عقدي مع الأهلي مستمر حلال الفترة المقبلة، لكن لا نعرف ما سيحدث غدًا (المستقبل)، كرة القدم ليس لها أي قواعد."

Advertisements

وردًا على سؤال إن كان قد تحدث مع إدارة النادي حول العناصر المنتظر رحيلها أو التعاقدات الجديدة: "لم يكن هناك وقت لهذه الأمور، لكن خلال الأيام المقبلة سنبدأ الحديث بهذا الشأن."

وتحدث عن رأيه في حسين الشحات: "هو لاعب في الفريق، استطاع اليوم أن يقدم مباراة رائعة، وكانت له فاعلية كبيرة، أتمنى أن يستمر على هذا الشكل.. أنا أتمنى أن يكون كافة العناصر في أفضل حال."

وقاد لاسارتي الأهلي للفوز بالدوري الممتاز للمرة الـ41 في تاريخه من أصل 60 بطولة مكتملة للمسابقة المصرية الأهم.