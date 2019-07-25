محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن يحترم نادي الزمالك ولا يستطيع التقليل منه أو إهانته . وأضاف سيد عبد الحفيظ لقناة النيل للرياضة :"ما حدث من تصريحات صدرت منى فى فترة من الموسم كان هدفها الضغط علي المنافس وليس التقليل منه ". وأنهى "بشكل شخصي مسامح من تجاوز ضدي". وتوج الأهلي بالدوري رقم 41 بعد الفوز على المقاولون العرب 3-1 ليرتفع رصيده إلي 77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الذي فاز بنفس النتيجة على الإسماعيلي ليضمن المركز الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الحفيظ يوجه رسالة للزمالك بعد الفوز ببطولة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.