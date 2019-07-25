بعد ضياع الدوري.. كابتن الزمالك يلوح بالرحيل

جاء ذلك عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحتل بها المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري. حقق نادي الزمالك الفوز بثلاثية أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في يوم حسم لقب الدوري، والذي نجح النادي الأهلي في حسمه بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد ببرج العرب.

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