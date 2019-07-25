سخر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بعد تحقيق فريقه للقب الدوري رقم 41 في تاريخه، بعد الوصول للنقطة 77 عقب الفوز على فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. وقال عبدالحفيظ في تصريحات مُثيرة عقب المباراة وتحقيق اللقب، إن شخصية الأهلي انتصرت وقولنا للجمهور أصبروا وقدرنا نكسب في النهاية وإحنا متصدرين بفارق كبير من النقاط، وخدنا الدوري يا بيه. وتابع: “هذه هي شخصية الأهلي الذي يراهن عليها الجميع، ولكن ده ألذ دوري بسبب العديد من التحديات التي واجهتنا والهجوم على الأهلي وفي حقي ولكني مسامح الجميع”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد تتويج الأهلي بالدوري.. سيد عبد الحفيظ يسخر من مرتضى منصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.