رسميا.. الأهلي الزمالك يشاركان في دوري أبطال إفريقيا

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 72 بفارق نقطتين عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثالث، ليؤكد على أحقيته في التواجد في دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي بجانب بطل الدوري النادي الأهلي. وكان آخر تواجد للزمالك في دوري أبطال في عام 2016 ووصل لنهائي البطولة حينها وإصطدم بصن داونز وخسر تلك البطولة بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يفوز في العودة بهدف دون رد عن طريق ستانلي.

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