فيديو.. بدون طعم| الزمالك يفوز على الإسماعيلي بثلاثية

نجح فريق الزمالك في الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، في يوم حسم لقب الدوري، والذي نجح النادي الأهلي في حسمه بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد ببرج العرب. أهداف القلعة البيضاء جاءت عن طريق كلًا من محمود علاء وأحمد سيد زيزو وعمر السعيد في الدقائق 14،47،60، حيث جاء الهدف الأول في مجريات الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها حمدي النقاز، فيما جاء الهدف الثاني بطريقة رائعة عن طريق أحمد سيد زيزو بعد تمريرة سحرية من محمد إبراهيم، فيما جاء هدف عمر السعيد ببراعة على يسار محمد مجدي حارس الدراويش بعد تمريرة سحرية من فرجاني ساسي. وجاء هدف الدراويش الوحيد عن طريق شيلونجو والذي انفرد بعماد السيد بعد خطأ فادح من أحمد سيد “زيزو” ليضع الكرة على يمين حارس الأبيض.

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