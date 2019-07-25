بالفيديو.. الأهلي يسحق المقاولون بثلاثية ويتوج بطلا للدوري للمرة رقم 41

حقق النادي الاهلي فوزًا غاليًا على المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، في المباراة، التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، خلال اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 33 بمبسابقة الدوري الممتاز.
وبفوز الأهلي على المقاولون العرب، توج المارد الأحمر رسميًا بلقب الدوري الممتاز، رقم 41 في تاريخه، بعدما وصل رصيده في جدول ترتيب الدوري لـ 77 نقطة، على الرغم من فوز الزمالك على الإسماعيلي، لتكون مباراة القمة مجرد تحصيل حاصل.
وجاءت ثلاثية الأهلي في المباراة عن طريق علي معلول وحسين الشحات الذي أحرز هدفين.
بينما جاء هدف المقاولون العرب عن طريق لاعبيه سيف الدين الجزيري، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
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