الزمالك يتلقى عرضًا من الرجاء المغربي لاستعارة حميد أحداد



تلقى الزمالك عرضا من الرجاء المغربي لاستعارة حميد احداد لمده موسم واحد. احداد لمده موسم واحد. وهناك اتجاه للموافقه على العرض بعد تعاقد الزمالك مع مواطنه أشرف بن شرقي.

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