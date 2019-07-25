الزمالك يتلقى عرضًا من الرجاء المغربي لاستعارة حميد أحداد

احداد لمده موسم واحد.
تلقى الزمالك عرضا من الرجاء المغربي لاستعارة حميد
وهناك اتجاه للموافقه على العرض بعد تعاقد الزمالك مع مواطنه أشرف بن شرقي.
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