شاهد.. بدء تطوير استاد النادي المصري بعد انتهاء أمم أفريقيا



أعلن النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه البدء في عملية الإسناد لملعب النادى المصرى فى لقاءه مع المعنيين بالتطوير والإنشاءات التى قامت بأعمال التطوير فى بطولة الأمم الأفريقية .

وقد صدر خطاب من الوزارة يفيد البدء في أعمال تطوير إستاد النادي المصري عقب انتهاء فاعليات بطولة الأمم الإفريقية .

وستبدأ الإجراءات بإرسال لجنة فنية إلي موقع الإستاد للمعاينة علي الطبيعة وتحديد الأعمال المطلوبة لإعداد اللازم وإنهاء الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع .

و عقد النائب الدكتور محمود حسين لقاءا مع مجموعه من الصحفيين والاعلاميين وعدد من محبي النادي المصري بالمدينة الرياضية لعرض الموقف من تطوير استاد النادي المصري .

وأوضح النائب انه منذ قرار استبعاد ملعب النادي المصري من استضافة بطولة

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الأمم الأفريقية عقد مجموعه من اللقاءات مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، بدأت بمحاولات كبيرة لانهاء الاعمال الانشائية قبل البطولة ، واستمرت خلال الفتره الماضيه وعلي مدار أكثر من ثلاثه أشهر .

وشهدت لقاءات النائب بالوزير عرض الموقف الحالي لاستاد النادي المصري ، وكذلك بحث سبل تطوير الاستاد بشكل يحقق آمال أبناء بورسعيد ، وضع النائب خلال عمله بالملف نصب عينيه مطالب الجماهير العريقة متمسكاً بها داخل لجنة الشباب والرياضة ، حتي تلقي خطاباً رسمياً من وزارة الشباب والرياضة يتضمن الموافقه علي البدء في تحقيق النائب مطالب أبناء المدينة ومحبي النادي المصري .

وأكد النائب محمود حسين أن النادي

المصري العريق يستحق أن يكون لديه ملعب ومدرجات تليق بجماهيره العاشقة لكرة القدم وناديها ، مؤكداً أن تطوير الإستاد خطوة علي طريق عودة النادي للعب مبارياته علي أرضه ، مشيراً الي آنه طالب الدكتور أشرف صبحي بأن يتم إتخاذ اللازم لعودة الروح لاستاد بورسعيد عقب انتهاء أعمال التطوير .

وأشار البرلماني محمود حسين أنه سيتابع إجراءات تطوير إستاد المصري مؤكداً أنها يجب أن تضاهي الملاعب الدولية ويجب أن تكون الأعمال الإنشائية مطابقة للمعايير الدولية ، ووفقا للاتفاق مع السيد الوزير خاصه وان ملعب ستاد النادي المصري من ضمن الاستادات المصنفه في الاتحاد الدولي (fifa ) كافضل عشره مواقع لاستادات علي مستوي العالم .

وفي نهاية الاجتماع قال الدكتور محمود حسين " النادي المصري سيظل دائماً يمثل لأبناء بورسعيد الحياة ، وقد تربينا علي أنه جزء من انتمائنا لبلدنا ولوطننا وحبه جزء من بورسعيديتنا ، وباذن الله يرجع تاني الإستاد بشكل متطور ، وترجع جماهيرنا العريقة للمدرجات ، تشجع أعظم الاندية "