بعد تتويج الأهلي بطلًا للدوري.. جماهير الأحمر يوجهون رسالة لـ"الزمالكاوية"

أعربت جماهير النادي الأهلي، عن سعادتهم بتتويج "الأحمر" بلقب الدوري المصري الممتاز موسم 2018\2019، للمرة الـ 41 في تاريخ النادي الأهلي .

جماهير النادي الأهلي للزمالكاوية: تتصدرو الدوري ماشي..إنما الفوز بتاعنا"

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورا للاعبي النادي الأهلي، وبالدور المميز الذين قدموا خلال البطولة، موجهًا رسائل للزمالكاوية:" نسيبكم تتصدرو الدوري ماشي..إنما الفوز بتاعنا".

فيما علق أخرون، بأنه لا جديد فأن النادي الأهلي معتاد علي البطولات، حيث ان هذه

الفيفا يهنئ الأهلي للتتويج للدوري

البطولة الـ 41 في تاريخه .

كما وجه الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة إلى النادي الأهلي، بمناسبة التتويج رسميا بلقب الدوري الـ41 فى تاريخه رسميا اليوم.

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وكتب الفيفا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الأهلي بطل الدوري للموسم الرابع على التوالي وللمرة 41 في تاريخه، فاز 3-1 على المقاولون العرب ليتوّج بلقب الموسم

الماراثوني في الجولة قبل الأخيرة".

واكمل: "تهانينا للشياطين الحمر ولجماهير نادي القلعة الحمراء العريق وتمنياتنا بدوام البطولات، ألف مبروك !".

الأهلي بطلا للدوري للمرة الـ 41 في تاريخه

وحقق الأهلي لقب الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون، بثلاثية مقابل هدف، المباراة التي أنتهت منذ قليل.

متحدث الأهلي: لا جديد يحُكي دائما "الأحمر" بطلا

وقال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا جديد يُحكى أوقديمًا يعاد، فالأهلي البطل على الدوام...حان وقت الابتسام".

وجدير بالذكر، أن الأهلي يختتم منافساته في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة الزمالك، يوم الأحد المقبل.