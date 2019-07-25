محمد فضل الله ينهي الجدل حول قانونية مشاركة رمضان صبحي في مباراة الأهلي والمقاولون

حسم الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية ومستشار هيئة الرياضة الإماراتية الجدل حول قانونية مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي أمام المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الدوري الممتاز وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة حسمت تتويجه بلقب بطولة الدوري للمرة 41 في تاريخه.
وكانت أنباء ترددت عن عدم صحة مشاركة رمضان صبحي في المباراة حيث انتهت مدة إعارة اللاعب مع الفريق وتم تجديد الإعارة باعتباره لاعب جديد في صفوف الفريق. وأكد فضل الله أن مشاركة صبحي قانونية بنسبة 100% حيث أن مدة إعارة اللاعبالأولى تنتهي بنهاية الموسم وليس المدة المحددة في العقد، فالأصل في التعاقد يكون بالموسم وليس بالمدة حتى وإن كتبت المدة في العقد، حيث يبدأ الموسم بأول مباراة وينتهي بآخر مباراة.
وأضاف حتى لو جددت الإعارة فهذا لا يعني عدم قانونية مشاركة اللاعب طالما أنه كان مقيدا في قائمة الفريق المسجلة للموسم الجاري فالموسم لم ينتهي ومشاركة اللاعب قانونية.
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