شاهد.. محمد بركات عقب تتويج الأهلي ببطولة الدوري الممتاز"إحنا بنعرف نرجع"

حرص محمد بركات لاعب الاهلي السابق، على تهنئة لاعبي وجماهير بعد التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 41 في تاريخه، عقب التغلب على

المقاولون العرب بثلاثة أإهداف مقابل هدف.

وقال بركات في فيديو نشره علي صفحته، "لاعبي الاهلي رجالة

ودايما متعودين علي التتويج بالدوري حتي لو اتاخرنا في الاول ولكن في النهاية احنا الابطال".

ومتبقي مباراة واحدة في بطولة الدوري الممتاز وتجمع بين الأهلي والزمالك مساء يوم الأحد المقبل.

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