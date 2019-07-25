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الخطيب يهنيء أعضاء وجماهير الأهلي بدرع الدوري 41

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وجه محمود الخطيب رئيس النادي، التهنئة لأعضاء وجماهير الأهلي؛ بمناسبة الفوز ببطولة الدورى للمرة «41».

وأشاد بالمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون, وكذلك الانضباط الفني والسلوكي على مدار مشوار البطولة, مؤكدا على أن هذا التتويج يُحمل الجميع مسئولية كبيرة في الفترة القادمة لإحراز المزيد من الانتصارات والبطولات؛ لإسعاد الجماهير وتحقيق طموحاتهم على المستوى المحلي والقاري.

توج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري

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المصري للموسم الحالي، النسخة رقم 60، في المرة 41 في تاريخ المارد الأحمر، بعد أن تغلب على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتغلب الأهلي على نظيره المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، سجلها علي معلول وحسين الشحات (هدفان)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب، في لقاء

مؤجل من الجولة 33 ببطولة الممتاز، بينما سجل هدف ذئاب الجبل سيف الجزيري.

وتوج الأهلي بطلا للنسخة 60 من بطولة الدوري، بعد أن حصد 77 نقطة طوال مشواره بالمسابقة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة في بطولة الدوري أمام الزمالك، في مباراة القمة التي تجمع بينهما يوم الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة للفريقين من النسخة 60 من بطولة الدوري.

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