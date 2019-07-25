اتحاد الكرة يسلم درع الدوري لـ الأهلي في احتفالية خاصة

قرر اتحاد الكرة، إقامة احتفالية للأهلي لتسليم درع الدوري بعد قمة الأهلي والزمالك يومالأحد المقبل بالدوري.
وأكد مصدر بالاتحاد، أن الاتحاد رفضإقامة الاحتفالية خلال القمة، على أن تقام الاحتفالية بإحدى الفنادق وتشهد توزيع جوائز أفضل لاعب وأفضل حكم وأفضل فريق.
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