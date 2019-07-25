اتحاد الكرة يسلم درع الدوري لـ الأهلي في احتفالية خاصة

قرر اتحاد الكرة، إقامة احتفالية للأهلي لتسليم درع الدوري بعد قمة الأهلي والزمالك يوم الأحد المقبل بالدوري. الأحد المقبل بالدوري. وأكد مصدر بالاتحاد، أن الاتحاد رفض إقامة الاحتفالية خلال القمة، على أن تقام الاحتفالية بإحدى الفنادق وتشهد توزيع جوائز أفضل لاعب وأفضل حكم وأفضل فريق. إقامة الاحتفالية خلال القمة، على أن تقام الاحتفالية بإحدى الفنادق وتشهد توزيع جوائز أفضل لاعب وأفضل حكم وأفضل فريق.

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