حسام عاشور يتساوى مع الزمالك بعدد مرات التتويج ببطولة الدوري المصري

تساوى اللاعب حسام عاشور خط وسط النادي الأهلي مع الزمالك في التتويج ببطولة الدوري الممتاز حيث حصل لاعب الشياطين الحمر على 12 لقب متساويًا مع أصحاب القلعة البيضاء.
وحصل عاشور على لقب الدوري الممتاز في مواسم..2004-2005، 2005-2006، 2006-2007، 2007-2008، 2008-2009، 2009-2010 ، 2010-2011 ، 2013-2014 ,2015-2016 ,2016-2017 , 2017-2018، وأخيرًا 2018-2019.
بينما حصل الزمالك علي لقب الدوري الممتاز في مواسم..
ويلعب عاشور في مركز الوسط مدافع ، وهو دائمًا ما يُضرب به المثل في العطاء والانتماء لما قدمه من جهد مستمر لأكثر من 14 عامًا حصد خلالها جميع أنواع البطولات مع النادي الأهلي وصل عددها لأكثر من 33 لقب.
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