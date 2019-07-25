وليد أزارو بعد التتويج بالدوري: الأهلي علمنا أن العبرة بالخواتيم

قال وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكل القدم بالنادي الأهلي إن الفريق فاز بالبطولة الأغلى في عيون الجماهير، وجميع اللاعبين قبلوا التحدي منذ البداية من أجل التتويج بدرع الدوري وإهدائه لجماهير النادي.

وأضاف ان الأهلي علمنا أن العبرة بالخواتيم وسعداء للغاية باللقب والمهم الانتصار ولا يهم من يسجل.

وقال: «الأهلي دائما كبير بإنجازاته وبطولاته ولاعبيه الذين يقاتلون من أجل إسعاد الجماهير، والتتويج بالدرع رسميا هو ختام لموسم صعب وقوي شهد الكثير من التحديات بسبب ضغط المباريات، لكن نجحنا في الوصول إلى هدفنا من خلال التتويج باللقب».

Advertisements

وشدد أزارو على أنه دائما ما يبحث عن الفوز بالبطولات

مع الأهلي بعيدا عن الألقاب الفردية، لأن المصلحة العامة للفريق هي الأهم وهو ما يسعى إليه الجميع داخل النادي لإسعاد الجماهير.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الفوز بالدوري سيكون دفعة معنوية قوية من أجل مواصلة حصد الالقاب والانجازات خلال المرحلة المقبلة، وإسعاد الجماهير بلقب دوري أبطال إفريقيا وهو التحدي المقبل.

ووجه المهاجم المغربي الشكر للاعبين والجهاز الفني والإداري بعد الفوز رسميا بلقب الدوري.