مُحدث | جميع صفقات الأهلي في صيف 2019

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نرصد لكم في هذا الجدول المُحدث جميع صفقات الفريق الأول للنادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، والتي يقودها مدير التسويق والتعاقدات “أمير توفيق”، ويُشرف عليها مدير الكرة في الأهلي “سيد عبد الحفيظ” ومدير لجنة الكرة ورئيس النادي “محمود الخطيب”.
الفريق الملقب بالشياطين الحمر دخل سوق الانتقالات الصيفية بكل قوة بهدف مناطحة كبار القارة السمراء على لقب دوري أبطال أفريقيا بالموسم الكروي الجديد 2020/2019.
ونجحت إدارة الأهلي في تجديد إعارة الموهبة المصرية الفذة “رمضان صبحي” من ناديه الإنجليزي هدرسفيلد تاون الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى، ما سَهل مأمورية إبقاء رمضان حتى نهاية الموسم المقبل.
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موقع الخليج 365 يستعرض معكم جميع الصفقات الجديدة أول بأول، بالإضافة إلى جدول خاص باللاعبين الراحلين عن القلعة الحمراء المتوجة بلقب الدوري المصري 41 مرة، والطامح للعودة لمعانقة لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائنه منذ عام 2013.
الجدول مُحدث بصورة شبه يومية، حسب نشاط إدارة النادي الأهلي في سوق الانتقالات، ويتضمن مركز كل لاعب وسنه وجنسيته وناديه السابق، بالإضافة إلى تفاصيل الصفقة ومدة التعاقد، لكن الجدول لا يتضمن سوى الصفقات التي تمت بشكل رسمي.
صفقات الأهلي في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
انضم من
|
تفاصيل الصفقة
|
رمضان صبحي – جناح أيمن وأيسر ومهاجم متأخر – 22 عامًا
|
مصر
|
هدرسفيلد تاون – إنجلترا
|
تمت – تجديد إعارة حتى نهاية موسم 2020/2019 مقابل حوالي مليون دولار
|
آليو ديانج – وسط دفاع – 21 عامًا
|
مالي
|
مولودية الجزائر
|
تمت – 2 مليون دولار – عقد مدته 5 سنوات
|
محمود متولي – وسط إرتكاز ووسط دفاع – 26 عامًا
|
مصر
|
الإسماعيلي – مصر
|
مفاوضات جادة
|
محمد مجدي “قفشة” – صانع ألعاب متحرك – 23 عامًا
|
مصر
|
بيراميدز – مصر
|
مفاوضات جادة
|
محمد عواد – حارس مرمى – 27 عامًا
|
مصر
|
الإسماعيلي – مصر
|
مفاوضات جادة
|علي جبر – قلب دفاع – 30 عامًا
|مصر
|بيراميدز – مصر
|مفاوضات جادة
الراحلون عن الأهلي في صيف 2019
|
اللاعب – المركز – السن
|
الجنسية
|
رحل إلى
|
تفاصيل الصفقة
|
أحمد الشيخ – جناح أيمن وصانع ألعاب – 26 عامًا
|
مصر
|
الإسماعيلي– مصر
|
مفاوضات جادة
|
أحمد حمدي – صانع ألعاب – 21 عامًا
|
مصر
|
الإسماعيلي– مصر
|
مفاوضات جادة
|
أحمد ياسر ريان – قلب هجوم – 21 عامًا
|
مصر
|
الإسماعيلي– مصر
|
مفاوضات جادة
|
أحمد علاء – وسط – 25 عامًا
|
مصر
|
الإسماعيلي– مصر
|
مفاوضات جادة
|
أحمد فتحي – ظهير أيمن – 34 عامًا
|
مصر
|
بيراميدز – مصر
|
مفاوضات جادة
|
عمار حمدي – جناح أيسر – 20 عامًا
|
مصر
|
الإسماعيلي أو الاتحاد السكندري – مصر
|
مفاوضات جادة
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