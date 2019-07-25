النادي الأهلي يتوج بطلاٌ للدوري المصري الممتاز



نجح النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، في حسم التتويج رسميًا ببطولة الدوري الممتاز، للمرة 41 في تاريخه، بفوزه 3-1 على المقاولون العرب.



وعند النظر إلى أسباب تتويج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم، يبرز الدور الكبير الذي لعبه التونسي علي معلول الظهير الأيسر بالفريق.



معلول تعرض لإصابة قوية أبعدته عن 7 مباريات متتالية للأهلي بالدوري بداية من 2 سبتمبر/أيلول الماضي أمام الإنتاج الحربي وحتى عودته أمام الداخلية 29 ديسمبر/كانون أول.



وفقد الأهلي، في المواجهات السبع التي غاب عنها معلول، 8 نقاط من أصل 22 نقطة خسرها الفريق الأحمر في مشوار الدوري حتى الآن.



واستحق معلول لقب نسر الأهلي، في مشوار التتويج، في ظل بصماته المؤثرة، حيث لم يعد اللاعب التونسي، صانع الخطورة بانطلاقاته من الجبهة اليسرى فقط، لكنه تحول أيضًا إلى هداف مؤثر في الفريق.



معلول شارك أساسيًا في 24 مباراة وحل بديلًا في لقاء الداخلية بالدور الأول فقط، بينما تم استبداله في لقاء وحيد ضد بتروجيت.



ولم يحصل معلول على البطاقة الصفراء سوى 3 مرات تعرض على إثرها للإيقاف في لقاء مصر المقاصة فقط.



معلول صنع هذا الموسم 7 أهداف لزملائه في بطولة الدوري، كما أنه يعد هداف الأهلي في المسابقة هذا الموسم برصيد 7 أهداف، من بينها 3 ضربات جزاء، وأضاع معلول فرصة زيادة غلته التهديفية بإهدار ضربتي جزاء.



احتفال معلول أصبح تميمة السعادة لجماهير الأهلي، ولا شك أن انطلاقاته وضربات النسر القادم من صفاقس، باتت عنوان التألق في صفوف الفريق الأحمر، ولعبت دورًا كبيرًا في تتويج الأهلي باللقب المحلي.



المصدر: موقع كورة