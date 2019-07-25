رياضة | عبد الحفيظ : التتويج بلقب الدوري هو الألذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ : التتويج بلقب الدوري هو الألذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن التتويج ببطولة الدوري 41 هذا الموسم هي الالذ بالنسبة له بسبب التحديات التي واجهها.



وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " مررنا بموسم صعب للغاية ما بين إصابات اللاعبين وضغط مباريات شديد للغاية ولكن شخصية الأهلي وهويته هي من حسمت اللقب وتجنبنا الدخول في مهاترات".



وأضاف :"آخر 60 نقطة حصلنا على 53 نقطة منهم واشكر الجمهور واللاعبين والإدارة والجهاز الفني على ما قدموه طوال هذا الموسم".



وتابع :"التتويج بهذا الدوري هو الالذ لأنه كان هناك تحديات كثيرة على المستوى الشخصي والجماهيري والإداري والإعلامي".



واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"مكانة الزمالك تبقى محفوظة والمباراة المقبلة لن تؤثر في ترتيب الدوري بالنسبة لنا ولكنها مباراة تاريخية ومحسوبة للناديين وكنا الأكثر التزاما في محطات الدوري الأخيرة".