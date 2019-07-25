رياضة | عبد الحفيظ : التتويج بلقب الدوري هو الألذ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ : التتويج بلقب الدوري هو الألذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبد الحفيظ في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " مررنا بموسم صعب للغاية ما بين إصابات اللاعبين وضغط مباريات شديد للغاية ولكن شخصية الأهلي وهويته هي من حسمت اللقب وتجنبنا الدخول في مهاترات".
وأضاف :"آخر 60 نقطة حصلنا على 53 نقطة منهم واشكر الجمهور واللاعبين والإدارة والجهاز الفني على ما قدموه طوال هذا الموسم".
وتابع :"التتويج بهذا الدوري هو الالذ لأنه كان هناك تحديات كثيرة على المستوى الشخصي والجماهيري والإداري والإعلامي".
واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"مكانة الزمالك تبقى محفوظة والمباراة المقبلة لن تؤثر في ترتيب الدوري بالنسبة لنا ولكنها مباراة تاريخية ومحسوبة للناديين وكنا الأكثر التزاما في محطات الدوري الأخيرة".