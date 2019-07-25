رياضة | عاشور: كنت أتمنى التتويج بالبطولة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور: كنت أتمنى التتويج بالبطولة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسام عاشور نجم الأهلي عقب التتويج بالدور ال 41 في تاريخه بأنه كان يرغب في التتويج بدوري أبطال أفريقيا الموسم المنصرم بسبب رغبته في رفع كأس البطولة.



وقال عاشور في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر:"أهنئ الجمهور واللاعبين والجهاز الفني على التتويج بالدوري وهو من أجمل الدوريات التي فزت بها".



وأضاف :"لا أستطيع تذكر البطولات التي حققتها من كثرتها وكنت أرغب في التتويج في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي لأني كنت سأرفع كأس البطولة باعتباري قائد الفريق".

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وتابع :"اركز في عملي وفي البطولات لأن هدفي إسعاد الجمهور وهذا سبب ابتعادي عن مواقع التواصل الإجتماعي ومازالت احلم بحصد بطولات أكثر مع الأهلي حتى نعيده لقائمة الأندية الأكثر حصدا للبطولات".



وأردف قائلا :"صالح جمعه تبدل حاله وهو ملتزم في تلك الفترة وهو موهبة كبيرة والأهلي يحتاجه في الفترة المقبلة".



واختتم عاشور تصريحاته متسائلا :"أين الذين كانوا ينتقدون الأهلي في الفترة الماضية؟".