رياضة | كلوب يطلب ضم نجم ريال مدريد

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الانجليزي، عن إمكانية التعاقد مع الويلزي الدولي جاريث بيل لاعب ريال مدريد والذي خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال كلوب عن بيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "سكاي سبورتس" البريطانية: "إنه لاعب رائع، وأنا أحبه كثيراً ولكن الأمر لا يتعلق به، ويجب عليك إنشاء فريق".

وتابع: "الفريق ليس مجموعة من أفضل اللاعبين الفرديين، يجب عليهم العمل معًا، ليفربول هو مشروع طويل الأجل، الفريق جيد حقًا".

وعلّق كلوب على إقتراح بول إينس الذي حث ليفربول على التعاقد مع الويلزي جاريث، حيثُ قال: "هؤلاء اللاعبين الرائعين لديهم بعض الأفكار الغريبة. أحترمهم جميعًا كثيرًا، لكنهم على الأرجح يقولون هذه الأشياء فقط لأن أحدهم سألهم".

وأكمل حديثه: "جاريث بيل هو لاعب ريال مدريد وإذا غادر فسيكون ذلك مكلفًا للغاية وبأجور كبيرة".