رياضة | محمد يوسف: لقب الدوري هذا الموسم هو الأغلي في تاريخ الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد يوسف: لقب الدوري هذا الموسم هو الأغلي في تاريخ الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، سعادته عقب تحقيق الأحمر لقب الدوري رقم 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بالدوري الممتاز.

وقال يوسف في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الحمد لله فرحنا الجمهور، مبروك لكل محبي النادي الاهلي، بطولة غالية جدا".