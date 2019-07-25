رياضة | بنها يتعاقد مع ثنائي الداخلية والإعلاميين استعداداً للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنها يتعاقد مع ثنائي الداخلية والإعلاميين استعداداً للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الكروي الأول بنادي بنها، تدعيم صفوفة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

ونجح مسئولو الفريق البنهاوي في الحصول على توقيع محمد سلامه مدافع الإعلاميين، لمدة 3 سنوات في صفقة إنتقال حر، وسبق له اللعب في صفوف الشمس وقنا.