رياضة | بنها يتعاقد مع ثنائي الداخلية والإعلاميين استعداداً للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنها يتعاقد مع ثنائي الداخلية والإعلاميين استعداداً للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واصل الفريق الكروي الأول بنادي بنها، تدعيم صفوفة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.
ونجح مسئولو الفريق البنهاوي في الحصول على توقيع محمد سلامه مدافع الإعلاميين، لمدة 3 سنوات في صفقة إنتقال حر، وسبق له اللعب في صفوف الشمس وقنا.
كما ضم بنها اللاعب محمود عدنان - مواليد 97 - لمدة 3 سنوات، والذي لعب من قبل لأندية الزمالك والمقاولون والداخلية.
وحصل مجلس إدارة بنها مؤخراً على توقيع 17 لاعب وهم محمد ثروت حارس النصر، وعمرو جابر حارس البلدية، بجانب اللاعبين إسلام بيومي، وعبد الرحمن عوض شيكا، ومحمد صبحي، وهيثم زغلول، ومحمد صلاح، وعبد الرحمن صابر، ومحمد عسكر، ومصطفى ضمضم، وياسين حربي.