رياضة | توتنهام يستعد لخطف نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يستعد لخطف نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "إيفينيج ستاندرد" البريطانية، أن نادي توتنهام سوف يصوب أنظاره نحو مهاجم يوفنتوس من أجل التعاقد معه في إطار سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة البريطانية أن نادي توتنهام قد تواصل مع يوفنتوس للتعاقد مع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا للتعاقد معه في صفقةٍ سيكتب لها أن تكون الأغلى بتاريخ السبيرز.

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