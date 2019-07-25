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رياضة | توتنهام يستعد لخطف نجم يوفنتوس

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يستعد لخطف نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "إيفينيج ستاندرد" البريطانية، أن نادي توتنهام سوف يصوب أنظاره نحو مهاجم يوفنتوس من أجل التعاقد معه في إطار سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة البريطانية أن نادي توتنهام قد تواصل مع يوفنتوس للتعاقد مع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا للتعاقد معه في صفقةٍ سيكتب لها أن تكون الأغلى بتاريخ السبيرز.

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وأشارت الصحيفة إلى أن نادي يوفنتوس لا يمانع سماع العروض المُقدمة لضم النجم الأرجنتيني ديبالا الذي يُقيمه بمبلغ 80 مليون جنيه استرليني.

وأوضحت أن نادي توتنهام يؤمن بقدرته على حسم صفقة ديبالا وذلك خلال الأسبوعين المقبلين قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات في الدوري الانجليزي.

وانخفضت أسهم ديبالا مع يوفنتوس منذ قدوم البرتغالي لصفوف اليوفي وكان اللاعب الأرجنتيني قريب من الرحيل عن الفريق في ظل اهتمام من أندية عدة أبرزها وريال مدريد.

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