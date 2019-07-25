الامارات | بطل الدوري يركز على اللياقة البدنية خلال معسكر هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن بطل الدوري يركز على اللياقة البدنية خلال معسكر هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف عضو مجلس إدارة نادي الشارقة مشرف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمد سعيد بوزنجال، نتائج الفترة الأولى للمعسكر الخارجي الحالي للفريق الذي يقام بمدينة ميرليو الهولندية، بـ«الإيجابية»، معتبراً أن الأجواء في هولندا مثالية وتساعد اللاعبين على الاستفادة من فترة الإعداد، مشدداً على أهمية محافظة بطل الدوري على المستوى الذي وصل إليه، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري يركز خلال الأسبوع الأول للمعسكر على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، على أن يبدأ الفريق بعد ذلك مرحلة التجارب الودية حتى يقف المدرب على مستويات اللاعبين، فضلاً عن تجربة اللاعبين.

وقال بوزنجال، للموقع الرسمي لنادي الشارقة، إنه في بداية كل سنة «كل الفرق تقيم معسكراتها، سواء داخلية أم خارجية، وهذا الأمر لابد منه، وقد بدأنا نرى نتائج اليومين الأولين للمعسكر من خلال التزام اللاعبين».

وأضاف «الشارقة يقيم معسكره الحالي في المكان نفسه الذي أقام عليه معسكره في العام الماضي، وقد قام الفندق الذي تقيم فيه البعثة بتوفير كل شيء من مستلزمات المعسكر، سواء الصالة أو الملاعب الرياضية، وغيرها».

وأشار محمد سعيد بوزنجال إلى أن صفوف الفريق تكتمل في معسكره الحالي بانضمام لاعبي الشارقة في المنتخبين الأول والأولمبي.

وأوضح بوزنجال «أتمنى من كل لاعب أن يبذل مجهوداً للاستفادة من فترة المعسكر الحالي، خصوصاً أن الأجواء بمدينة ميرليو تعد مثالية ،سواء من ناحية الملاعب أو الطقس أو التأليف والتجانس بين اللاعبين».

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وشدد رئيس بعثة الشارقة على أنه يتمنى التوفيق للكل من خلال المعسكر الحالي لبطل الدوري للموسم المنصرم.

ويخوض الشارقة خلال المعسكر الخارجي الحالي في هولندا ثلاث مباريات ودية تبدأ اعتباراً من 29 الجاري بلقاء أحد الفرق المحلية، فيما يؤدي مباراته الودية الثانية في الرابع من الشهر المقبل أمام أحد الفرق الخليجية، على أن يختتم مبارياته الودية في الثامن من الشهر الجاري بمواجهة فريق التعاون السعودي.

ودشّن بطل الدوري تحضيراته للموسم الجديد اعتباراً من السابع من يوليو الجاري من خلال الفحوص الطبية للاعبين التي استمرت لمدة ثلاثة أيام، بعدها بدأ الفريق تدريبات يومية في الثامن من الشهر ذاته استمرت حتى موعد المغادرة الى المعسكر الخارجي في هولندا.

وعزز الشارقة صفوفه بضم ثلاثة لاعبين مواطنين الى صفوفه، هم طارق الخديم ومحمد عبدالباسط وسالم سلطان، وينتظر الجمهور الشرقاوي الإعلان الرسمي لإدارة النادي عن التعاقد مع المحترف الأجنبي الرابع بديلاً للمهاجم البرازيلي ويلتون سواريز الذي انتقل أخيراً للعب في صفوف نادي الوصل.

وأكمل بوزنجال: «نأمل أن يحافظ بطل الدوري على مستواه وما وصل إليه، سواء من خلال المباريات الودية أو الاستفادة من المعسكر».