شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل ينهي تعاقده مع خليل خميس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الوصل لكرة القدم عن إنهاء عقد اللاعب خليل خميس، وفقاً لما ذكرتة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ليصبح خميس اللاعب الـ12 الذي يغادر «الإمبراطور»، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وسبق لشركة الكرة الوصلاوية الاستغناء عن كل من: البرازيلي كايو كانيدو، المنتقل إلى صفوف العين مقابل ستة ملايين دولار، ووحيد إسماعيل، المنتقل إلى عجمان، والثنائي عبدالله صالح وحميد عباس، المنتقلين إلى الفجيرة، وهزاع سالم، المنتقل إلى النصر، والحارس يوسف الزعابي، المنتقل إلى اتحاد كلباء، وأحمد عيسى، المنتقل إلى خورفكان، وعبدالله كاظم، المعار لحتا، بجانب انتهاء عقد كل من راشد الهاجري وحسن محمد، إضافة إلى إبقاء البرازيلي رونالدو مينديز خارج قائمة الموسم الجديد للإصابة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الوصل ينهي تعاقده مع خليل خميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.