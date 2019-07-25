الامارات | ورشة عمل حول تعديلات قوانين «القدرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل حول تعديلات قوانين «القدرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام اتحاد الفروسية والسباق في مقره في أبوظبي ورشة عمل، بخصوص تعديلات الاتحاد الدولي للفروسية المقترحة على قانون رياضة القدرة والتحمل للعام المقبل 2020، وتأتي ورشة العمل لتكمل الجهود المبذولة للتعريف والتثقيف وأخذ آراء جميع المهتمين بهذه الرياضة النبيلة. حضر الورشة عدد كبير من الفرسان والمدربين والأطباء البيطريين ووسائل الإعلام المختلفة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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