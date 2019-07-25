الامارات | عملية جراحية لمدافع الوحدة راشد بعد قطع في العضلة الأمامية

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية لمدافع الوحدة راشد بعد قطع في العضلة الأمامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبتت الأشعة التي أجريت إلى قلب دفاع الوحدة، أحمد راشد، حاجته إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، وفقاً لتأكيد طبيب الفريق المعالج.

وقال المشرف العام على الفريق، عبدالسلام جمعة، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللاعب أحمد راشد سيخضع إلى إجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في العضلة الأمامية، خلال تدريبات الفريق بمعسكره الخارجي، الذي أقيم في هولندا، أخيراً، استعداداً للموسم الجديد».

وأضاف: «لم يتحدد بعد موعد إجراء العملية أو مكان إجرائها، وربما يسافر اللاعب إلى الخارج لإجرائها إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، وسيقرر طبيب الفريق ذلك وفقاً لحالة اللاعب، الذي تأكد غيابه عن مواجهتي النصر السعودي يومي 5 و12 أغسطس المقبل في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا».

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واستأنف فريق الكرة بنادي الوحدة تدريباته، أول من أمس، على استاد آل نهيان، بعد راحة قصيرة لمدة يومين حصل عليها اللاعبون بعد عودة الفريق من المعسكر الخارجي بهولندا يوم السبت الماضي، وشارك جميع اللاعبين في التدريبات التي قادها المدير الفني الهولندي موريس شتاين، باستثناء أحمد راشد المصاب، وركز المدير الفني خلال التدريبات على زيادة جرعات اللياقة البدنية والتدريبات التكتيكية والخططية، واستمر المران قرابة الساعة ونصف الساعة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب، حمد الدرمكي، والمدير التشغيلي للنادي، خالد الهنائي، وجمهور وحداوي كبير حرص على الاطمئنان على اللاعبين بعد عودتهم من المعسكر الخارجي بهولندا، وعلى المستوى الفني للصفقات الجديدة من اللاعبين، التي تمثلت في الأوروغوياني ميليسي، والبرازيلي دودو، والحسين صالح القادم من النصر على سبيل الإعارة.

وقال عبدالسلام جمعة: «إن التدريبات ستستمر يومياً على فترة واحدة أو فترتين، وفقاً لم يقرره المدير الفني للفريق موريس شتاين، حتى موعد المباراة الودية مع فريق الاتحاد السعودي، التي تقام في 7:30 مساء الثلاثاء المقبل، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في البروفة الأخيرة للفريق استعداداً لمواجهة النصر السعودي يوم الإثنين الخامس من أغسطس المقبل على ملعب الأخير على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا»، مؤكداً أن هناك برنامجاً أسبوعياً وآخر شهرياً للتدريبات، يضعه المدير الفني موريس شتاين، قابل للتغيير وفقاً لمتطلبات فنية يراها حسب رغبته في تجهيز اللاعبين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن لاعب ارتكاز خط الوسط فواز عوانة، الصفقة الجديدة للعنابي القادم من صفوف فريق بني ياس على سبيل الإعارة، سينضم للتدريبات غداً قادماً من العاصمة الإسبانية مدريد، حيث كان يتدرب مع فريقه بني ياس خلال معسكره الخارجي المقام هناك استعداداً للموسم الجديد.

وأضاف أن «بعثة فريق الوحدة ستغادر الدولة في الثالث من أغسطس المقبل على متن طائرة خاصة متجهة إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد التدريب المسائي الذي سيؤديه الفريق على استاد آل نهيان، استعداداً لمباراة النصر»، مشيراً إلى أن الفريق سيؤدي مراناً واحداً فقط على استاد الملك فهد الذي تقام عليه المباراة يوم الأحد الرابع من أغسطس في الـ10 مساءً بتوقيت السعودية، وهو الموعد الذي تقام فيه المباراة، على أن تعود البعثة إلى العاصمة أبوظبي بعد المباراة مباشرة، لاستكمال الاستعدادات للقاء الإياب، الذي سيقام الساعة 7:45 من مساء 12 من أغسطس على استاد آل نهيان.