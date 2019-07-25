الامارات | بيل يردّ على «زيزو» في الملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن بيل يردّ على «زيزو» في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ردّ الجناح الدولي الويلزي غاريث بيل على مدربه الفرنسي زين الدين زيدان (زيزو) في أرض الملعب، ومهد الطريق أمام ريال مدريد الإسباني للعودة ضد أرسنال الإنجليزي خلال لقائهما في كأس الأبطال الدولية الودية، لكن «لم يتغير أي شيء» بالنسبة لوضعه في النادي الملكي الذي يريد رحيله.

ولعب بيل، أمس، دوراً في تجنب ريال هزيمة ثانية توالياً في كأس الأبطال، بعدما مهد الطريق أمامه للعودة وإدراك التعادل أمام أرسنال 2-2، ثم الفوز بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع الفريقين في لاندوفر الأميركية (ولاية ماريلاند).

وغاب بيل عن المباراة الأولى للنادي الملكي في كأس الأبطال التي تتنقل مبارياتها بين أميركا وأوروبا وآسيا، والتي خسرها فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 1-3، وذلك «لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك»، بحسب زيدان الذي قال: «الأمر ليس شخصياً. في بعض الأحيان تحصل بعض الأمور لأن هناك ضرورة. ليس لدي أي شيء ضده. علينا اتخاذ القرارات وتغيير الأمور، هذا كل ما في الأمر».

ولم يمر ما صدر عن زيدان مرور الكرام عند الويلزي جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب، الذي انتقد بشدة المدرب، قائلاً «زيدان عار، فهو لا يحترم لاعباً قدم الكثير لريال مدريد».

لكن الفرنسي رفض عشية لقاء أرسنال اتهامات وكيل أعمال بيل له بـ«قلة الاحترام» للنجم الويلزي، كاشفاً أن الأخير رفض خوض المباراة مع النادي البافاري.

وعاد نجم توتنهام الإنجليزي السابق الذي يدافع عن ألوان ريال منذ 2013، الى التشكيلة أول من أمس، وشارك في الشوط الثاني حين كان عملاق إسبانيا متخلفاً بهدفين سجلهما الفرنسي ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء تسبب فيها ناتشو للمسه الكرة بيده داخل المنطقة، وطرد على إثرها لنيله الإنذار الثاني (10)، والغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (24).

ومع تعادل الأرقام من حيث عدد اللاعبين بطرد اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس من أرسنال في الدقيقة 40 لنيله أيضاً إنذارين، والتعديلات الكثيرة التي أجراها زيدان على التشكيلة مطلع الشوط الثاني، بينها إشراك بيل بدلاً من الوافد الجديد البلجيكي إدين هازارد، عاد ريال الى أجواء اللقاء بفضل هدف الويلزي في الدقيقة 56، ثم أطلق المواجهة من نقطة الصفر بعد دقائق معدودة بفضل البديل الآخر ماركو إسينسيو (59) الذي لم يفرح طويلاً بالهدف، إذ أصيب واستبدل بالبرازيلي فينيسيوس جونيور (65).

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ورغم الهدف وإنقاذه محاولة لأرسنال عن خط مرمى فريقه، «لم يتغير أي شيء» بالنسبة لوضع بيل في ريال، بحسب ما أكد زيدان بعد اللقاء، مشيراً الى «أنه قدم مباراة جيدة، وأنا سعيد من أجله. لا أعلم ما سيحصل، في الوقت الحالي هو معنا».

ورغم الفرص التي حصل عليها الفريقان لما تبقى من الشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها فاحتكما الى ركلات الترجيح التي تفوق فيها ريال 3-2، رغم أنه أهدر محاولته الأولى عبر بيل بالذات.

وبعد ثلاثة انتصارات ودية متتالية، بينها اثنان في كأس الأبطال ضد بايرن ميونيخ (2-1) وفيورنتينا الإيطالي (3-صفر)، مُني أرسنال بهزيمته الأولى، لكنه لم يخسر النقاط الثلاث بل خسر نقطتين، وأضيفت له نقطة بحسب نظام الخسارة بركلات الترجيح في هذه البطولة الودية السنوية التي أنهى النادي اللندني مشاركته فيها، على أن يعود الى إنجلترا وملعبه للقاء ليون الفرنسي على كأس الإمارات.

أما ريال مدريد، فيبقى في الولايات المتحدة لخوض مباراته الثالثة غداً في أيست راثفورد (نيوجيرزي) ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي استهل مشواره في كأس الأبطال بالفوز على غوادالاخارا المكسيكي بركلات الترجيح أيضاً 5-4 بعد تعادلهما سلباً في الوقت الأصلي.

من جهته، اختتم بايرن ميونيخ مشاركته في كأس الأبطال التي استهلها بالخسارة أمام أرسنال، بفوز ثانٍ توالياً، وجاء على حساب ميلان الإيطالي بهدف سجله ليون غوريتسكا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (3+45)، وهي المباراة الأولى لميلان بقيادة مدربه الجديد ماركو جامباولو الذي خلف جينارو غاتوزو، على أن تكون الثانية الأحد المقبل ضد بنفيكا البرتغالي في فوكسبورو (ولاية ماساشوسيتس)، قبل العودة الى القارة الأوروبية للقاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في الثالث من أغسطس في العاصمة الويلزية كارديف.

وبعد أن خسر كل منهما مباراته الأولى ضد توتنهام الإنجليزي (2-3) ومواطنه مانشستر يونايتد (صفر-1) توالياً، يسعى يوفنتوس بطل إيطاليا وغريمه إنتر ميلان الى التعويض.

• ميلان يخسر مباراته الأولى مع مدربه الجديد ماركو جامباولو.

• المدرب الفرنسي رفض اتهامات وكيل أعمال بيل له بـ«قلة الاحترام» للنجم الويلزي.