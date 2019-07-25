الامارات | الطيار للرياضات البحرية يرعى «دبي للغوص التطوعي»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الطيار للرياضات البحرية عن دعمه ورعايته لفريق دبي للغوص التطوعي في موسم 2019. وتأتي هذه الرعاية للحفاظ على نظافة بحار وشواطئ الدولة، وأيضاً الحرص على دعم العناية التي يوفرها فريق الغوص بمسح مختلف الأماكن البحرية التي تضم نوادر الحياة البحرية والمهددة بالانقراض. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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