الامارات | رسمياً.. تريزيغيه إلى أستون فيلا مقابل 11 مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تريزيغيه إلى أستون فيلا مقابل 11 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أستون فيلا، الذي عاد هذا الموسم الى الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، عن تعاقده مع الجناح الدولي المصري محمود حسن (تريزيغيه)، من قاسم باشا التركي مقابل 8.75 ملايين جنيه إسترليني (11 مليون دولار).

وعلّق مدرب فيلا، دين سميث، على انتقال اللاعب المصري بالقول: «نحن متحمسون جداً للعمل مع (تريز). شاهدته (يلعب) مرات عدة»، مضيفاً «إنه من نوع اللاعبين الذين كنا نبحث عنهم لأن لعبه مباشر، ويسبب مشكلات للخصم في الثلث الأخير (من الملعب) ويسجل الأهداف».

وشارك «تريزيغيه» في أربع مباريات مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا التي استضافتها مصر أخيراً، وفازت بها الجزائر بعد تغلبها على السنغال في النهائي 1-صفر، وسجل هدف الفوز في المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي، قبل ان يخرج المنتخب المصري من دور ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا بنتيجة صفر-1.

وبات «تريزيغيه»، الذي بدأ مسيرته مع الاهلي قبل أن يتنقل بين أندرلخت البلجيكي ومواطنه موسكرون، تاسع لاعب ينضم إلى نادي مدينة برمنغهام الذي وقع على عقدين نهائيين مع كورتني هاوس وتايرون مينغز اللذين لعبا في صفوفه على سبيل الإعارة، إلى جانب تعاقده في صفقة قياسية له مع المهاجم البرازيلي ويسلي مورايس من بروج البلجيكي مقابل 22 مليون جنيه استرليني.