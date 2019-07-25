الامارات | لاعب «السماوي» أورتيغا ينتقل إلى أومونيا القبرصي

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب «السماوي» أورتيغا ينتقل إلى أومونيا القبرصي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أومونيا نيقوسيا القبرصي عن تعاقده بصورة رسمية مع لاعب فريق بني ياس السابق، الكولومبي مايكل أورتيغا، الفائز بجائزة أجمل هدف في دوري الخليج العربي في الموسم بعقد لمدة موسمين بعد نهاية مشواره في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وصرف إدارة «السماوي» النظر عن تجديد التعاقد معه لعدم قدرته على إثبات وجوده مع الفريق وتسجيله لستة أهداف فقط في 25 مباراة.

وقال النادي القبرصي على موقعه الرسمي إنه يود الترحيب باللاعب الجديد مايكل أورتيغا الذي تم التعاقد بصورة رسمية لمدة موسمين بعد مسيرته المهنية مع فريق بني ياس وباير ليفركوزن وبخوم الألمانيين وأندية ديبورتيفو كالي، جونيور، وكالداس وديبورتيفو باست الكولومبية.