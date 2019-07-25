الامارات | برنامج تدريبي لأندية دبي وقاية من الجرائم الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لأندية دبي وقاية من الجرائم الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُنظم مجلس دبي الرياضي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، برنامجاً تدريبياً لمنتسبي أندية دبي والشركات التابعة بالتعاون مع شرطة دبي، في إطار الجهود التي يبذلها الجانبان، للوقاية من الجرائم الإلكترونية، والاستخدام الآمن لقنوات التواصل الاجتماعي.

كما يتضمن البرنامج ندوات دور المواقع والحسابات الرسمية وأهميتها في التواصل مع الجماهير، والمبادئ الرئيسة لميثاق الجماهير الرياضية بالأندية، وخطط الاتصال الفعال مع الجماهير ودور روابط المشجعين في هذا الشأن.

وكان مسؤولون في مجلس دبي الرياضي، قد التقوا وفد برنامج تطوير المواهب الرياضية الشابة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ومركز «دو لاليغا» للكفاءات العالية، بهدف تطوير مستوى اللاعبين المواطنين.

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وسيتوجه عدد من اللاعبين الشبان المواطنين إلى إسبانيا، خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس المقبل، للإقامة هناك بغرض الاحتكاك مع اللاعبين الأوروبيين الموجودين في أفضل دوري بالعالم، بحسب ما جاء في بيان مجلس دبي الرياضي.

والتقى المجلس مع المديرين التنفيذيين لشركات كرة القدم في أندية دبي، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة في المجلس، وأحمد سالم المهري، للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتدريبات وما حققته من استفادة خلال المرحلة الأولى.

وشدّد آل رحمة على أهمية التركيز على صناعة نجوم المستقبل في كرة القدم، من خلال الاستفادة من البرامج التي يطلقها المجلس، كما حث اللاعبين الشبان على ضرورة الاجتهاد في التدريب والالتزام بتعليمات المدربين وتنفيذ توجيهاتهم كافة لتحقيق أفضل النتائج، كما شكر رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين بالأندية على تعاونهم في إنجاح البرامج التي ينظمها المجلس.