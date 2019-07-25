الامارات | 7 سبتمبر أولى فعاليات الموسم الجديد لـ «دبي البحري»

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سبتمبر أولى فعاليات الموسم الجديد لـ «دبي البحري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الستار على البرنامج الزمني الكامل، معلناً عن المواعيد الرسمية للسباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020، التي ينظمها النادي اعتباراً من سبتمبر وحتى مايو المقبلين.

واعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات بحرية رياضية تراثية وحديثة، تصل في مجموعها إلى 30 حدثاً متنوعاً لعشاق ومحبي الرياضات البحرية المختلفة، وكذلك اعتمد عدداً من الهوايات التي تهم مختلف شرائح المجتمع.

وحدّد النادي السابع من سبتمبر المقبل موعداً لتدشين الموسم الرياضي الجديد 2019-2020 وبداية الفعاليات، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً -الجولة الأولى- يليه مباشرة سباق الجولة الثانية من منافسات هذه الفئة يوم السبت في 11 منه.

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ومن المنتظر أن تختتم الفعاليات في شهر سبتمبر المقبل أيضاً، وتحديداً يوم السبت الـ28 منه، بإقامة منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الأولى- التي تجمع فئتي الناشئين 8-16 سنة (مواليد 2003 كحد أقصى) والشباب 8-21 سنة (مواليد 1998 كحد أقصى). ويشهد شهر أكتوبر تنظيم حدثين رياضيين بحريين محليين أولهما سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم السبت الخامس منه، وهو سباق مؤجل من فعاليات الموسم الماضي 2018-2019، بينما تبدأ في الـ19 منه أولى محطات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً بإقامة سباق الجولة الأولى.

وتتواصل المنافسات في شهر نوفمبر المقبل بإقامة ثلاثة أحداث مهمة، منها سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً (الجولة الثانية) يوم السبت الثاني من نوفمبر، وسباق اغلى بطولات التجديف كأس آل مكتوم يوم الجمعة الـ22 منه، بينما سيشهد شهر نوفمبر انطلاقة أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم السبت الـ16 منه.

وينتظر أن تشهد شواطئ دبي في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل إقامة حدث عالمي في الرياضات البحرية، ينظمه النادي في إطار برنامج فعاليات الموسم الجديد 2019-2020 في الفترة من 5-7 منه، بينما سيكون مسك ختام الفعاليات الرياضية البحرية في عام التسامح 2019 بإقامة سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، يوم السبت الـ20 من ديسمبر المقبل.