شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة تدعم «شرطة المستقبل» بمدربين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن مشاركتها في برنامج «شرطة المستقبل»، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة عجمان سنوياً خلال فترة الصيف، انطلاقاً من ترجمة أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مبدأ التعاون المؤسسي في المسؤولية المجتمعية، وذلك بتوفير مدربين رياضيين للمساهمة في تدريب المشاركين رياضياً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الهيئة تدعم «شرطة المستقبل» بمدربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.